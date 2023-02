Imu e Tari, il Comune dà l’ok alla quarta rata

L’amministrazione ha concesso le rateizzazioni per Imu e Tari, intanto ieri molti senigalliesi hanno ricevuto la quarta rata che, come preventivato ammonta, per un appartamento di 60 metri, a poco più di 10 euro. Ma la Tari è ormai salata da anni per le tasche dei senigalliesi che in passato hanno dovuto fare fronte ad aumenti dovuti agli spiaggiamenti, ma anche all’alluvione. La possibilità di una riduzione esiste, per chi è in regola con i pagamenti e vive solo o ha un Isee basso. "ll contribuente, che si trova in temporanea situazione di difficoltà finanziaria, può chiedere la dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento tributari e delle relative ingiunzioni fiscali – si legge nel sito del Comune –. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune agli sportelli competenti". Si tratta di un vero tesoretto, quello quantificato dall’ufficio tributi comunale, pari, relativamente a quest’ultima tranche, a più di 248mila euro.

Da diversi anni l’ente procede sistematicamente con l’invio di cartelle per il recupero delle somme non pagate di Imu e Tasi, procedimenti che vengono notificati ai diretti interessati dopo gli opportuni avvisi e le proposte di rateizzazione del debito. Oltre alla quarta rata, nei giorni scorsi il Comune ha proceduto con l’attività di recupero dell’evasione di Imu e Tasi relative ad annualità pregresse e notificate dall’ufficio tributi nel mese di dicembre 2022 per un totale di 248.507 euro, di cui ben 237.752 euro riferito all’Imu. Ossigeno per le casse comunali, che attendono somme già predisposte nel bilancio, una vera e propria lotta contro gli evasori fiscali o semplici furbetti del balzello tanto discusso dalle opposizioni in quanto da sempre molto esoso per i cittadini.