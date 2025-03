In auto lame, hashish e dissuasore elettronico

Nascosti in auto un coltello ad estrazione automatica della lama e due taglierini, un dissuasore elettrico, un coltello e dell’hashish. È quanto avevano due uomini che stazionavano in auto parcheggiata a piazza Pertini nel vano porta oggetti. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati dalla polizia di Stato. Il guidatore del veicolo, italiano di 27 anni, è stato segnalato per possesso della droga e denunciato in stato di libertà per i reati di porto abusivo di armi e porto di armi per cui non è ammessa la licenza. Nei prossimi giorni il Questore valuterà l’applicazione di idonee misure di prevenzione nei confronti del soggetto. Proseguono così i controlli dinamici della Polizia, disposti dal Questore Cesare Capocasa d’intesa con il Prefetto nel pomeriggio di sabato durante i quali sono state identificate 46 persone, 11 delle quali con precedenti.

Sabato notte La Croce Gialla ha soccorso una donna di 47 anni peruviana con la testa spaccata: ha raccontato di essere stata aggredita, era ubriaca. Al Piano un’altra peruviana è stata soccorsa con la spalla lussata. Anche lei ubriaca, era caduta nella pista da ballo ha continuato a ballare con la spalla lussata.