In mille per salutare don Mario. Una grande cena in condivisione

In mille all’iniziativa ‘In Cammino con Don Mario’. Don Mario Camborata ha salutato le parrocchie Pace, Cesanella, Cesano e Scapezzano per sette anni e da ieri è alla delle Parrocchie di San Medardo, San Giovanni Battista, Castiglioni-Prosano, Costa-Santo Stefano, Magnadorsa-Colle Aprico in Arcevia. Al suo posto è stato nominato Don Andrea Franceschini, fino a domenica alla guida della Parrocchia di Marzocca. Per salutare i fedeli una serata in cui le parrocchie si sono riunite a Cesanella dove alle 19 è stata celebrata una messa e poi, a riunire i parrocchiani di Don Mario è stata anche una cena in condivisione, dove ogni parrocchia si è organizzata per portare chi i dolci, chi i salati, chi le bibite. Don Mario è stato applaudito e visibilmente commosso ha ascoltato le belle parole che il sindaco Massimo Olivetti gli ha dedicato durante la serata. Un parroco che si è speso molto negli anni per tenere i giovani in oratorio, lo stesso che aveva proibito i telefonini nelle sale della chiesa proprio per incentivare la socialità tra i tanti ragazzi che, soprattutto nei mesi invernali, si rifugiavano in oratorio per trascorrere qualche ora insieme lontani da freddo e intemperie. "Una partenza...1/9, un arrivo... 8/9. Una nuova avventura. Grazie, a chi ho incontrato in questi anni Grazie, a chi incontrerò nei prossimi anni. Grazie al buon Dio". – le parole di congedo ai suoi parrocchiani - Domenica Don Mario conoscerà i suoi nuovi parrocchiani, alle 18 è in programma la Santa Messa di inizio mandato presieduta da Monsignor Manenti nella chiesa di San Medardo ad Arcevia".