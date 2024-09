In moto contro un’auto, resta grave il diciassettenne di Sassoferrato

Camion contro moto: restano stazionarie nella loro gravità le condizioni del diciassettenne di Sassoferrato coinvolto nel terribile impatto venerdì pomeriggio. Il ragazzino è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Ha riportato diverse fratture e un importante trauma cranico, nonostante il casco che sarebbe stato ben allacciato. L’impatto è avvenuto lungo via Delle Fornaci dove il camion stava effettuando la svolta proprio mentre sopraggiungeva il centauro. Un impatto così forte sulla scocca del mezzo pesante che il giovane ha perso i sensi, è stramazzato a terra ed è rimasto immobile sull’asfalto mentre attorno a lui si attivava la macchina dei soccorsi. Illeso ma sotto choc l’autotrasportatore, 40enne di origini romene.

Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118. Le condizioni del 17enne sono apparse fin da subito molto gravi.

È stato stabilizzato sul posto, poi in codice rosso è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso tutti gli accertamenti e i rilievi del caso da parte dei carabinieri di Fabriano per ricostruire la dinamica. Sono in tanti in queste ore a tifare per il ragazzino che è molto legato alla moto e probabilmente stava rientrando a casa in direzione Sassoferrato quando è stato coinvolto nello schianto.