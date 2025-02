In visita a un parente in ospedale si rompono le acque: d’urgenza al Salesi

Va a trovare un parente in ospedale e mentre si trova nel reparto iniziano a rompersi le acque. Una donna di 33 anni nella tarda serata di martedì si è trovata per sua fortuna al posto giusto nel momento giusto.. L’unico inconveniente è stato quello di dover essere trasportata in un altro ospedale. La signora, in stato avanzato di gravidanza e in attesa di partorire da un momento all’altro, si trovava infatti all’ospedale di Torrette in visita a un parente. E’ stata presa in carico da un equipaggio della Croce Gialla che l’ha immediatamente trasportata al Salesi dove ha poi partorito. Prima del trasporto al materno-infantile, la donna ha potuto ricevere le prime cure da parte del personale del reparto ospedaliero di Torrette. E’ stata messa a sua agio e in condizioni di poter arrivare a destinazione nel migior modo possibile. La donna è stata trasferita prima al pronto soccorso ginecologico e poi direttamente in sala parto. Non molti giorni fa una donna a cui si erano rotte le acque è stata scortata dai carabinieri fino al Salesi per non rimanere intrappolata nel traffico.