Inaugurato lo Studio Olistico Cocco & Tiarè a Castelferretti

Taglio del nastro, venerdì scorso, per il nuovo studio olistico Cocco & Tiarè di via Vittorio Veneto 17 a Castelferretti. L’innovativo centro sarà gestito dalla titolare Caterina Rossini, operatrice olistica professionale ad indirizzo psicosomatico e medicina cinese, la quale assicurerà alla sua clientela massaggi drenanti, muscolari e rilassanti, compresi quelli neonatali e alle donne in gravidanza, per arrivare ai trattamenti specifici con fanghi, oli essenziali e argille, fino a scrub e cromoterapia.

Alla partecipata inaugurazione della scorsa settimana, tra brindisi, palloncini e foto di rito, era presente anche l’assessore al Commercio Ilenia Orologio. Per la giovane professionista, oggi anche imprenditrice, è l’inizio di un’avventura da condividere con gli altri.

"Sono davvero felice di poter aprire uno studio olistico – racconta Rossini -. Soprattutto sono felice di poter aiutare più persone possibili a trovare un attimo di contatto con se stesse nel caos in cui siamo proiettati in questi anni. Ritengo che il ritrovarsi sia la cosa più importante".

g. g.