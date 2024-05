"Incanto, sulle vie di San Francesco". Camminata a tappe con le Corali

In coda agli eventi legati alla festa di San Ciriaco, giunge ad Ancona, oggi "InCanto sulle Vie di Francesco". Si tratta di un’edizione speciale di una serie di eventi che da 11 anni si svolgono in Umbria e tutto il centro Italia, nell’intuizione di ripercorrere a piedi antichi percorsi francescani con la partecipazione di Corali. L a manifestazione è stata voluta dal Comitato delle Celebrazioni per San Francesco di Assisi (2023 – 2026), costituitosi ad Ancona proprio per dare risalto alle ricorrenze legate al Poverello di Assisi e composto da numerose e importanti istituzioni ed associazioni cittadine.

Si partirà alle 15 da uno dei luoghi simbolici del passaggio del Santo di Assisi, il Porto Antico di Ancona e precisamente la Banchina 1 “San Francesco”, luogo della memoria della partenza del Santo per la Terra Santa, con l’esibizione dei cori parrocchiali di Falconara Marittima e Ancona. Il secondo appuntamento, è presso Santa Maria della Piazza, la chiesa più antica della città, dove avrà luogo un intervento della Corale della Misericordia di Ancona. A questo punto si salirà il Colle Guasco per arrivare alla Cattedrale di San Ciriaco, punto dominante della città: il coro che accoglierà il gruppo dei partecipanti alla camminata, sarà la Cappella Musicale della Cattedrale. La quarta tappa, proseguendo il cammino francescano, è rappresentata dalla Chiesa di San Francesco alle Scale, altro sito di grande importanza storico-spirituale, dove si esibirà la Corale Cristo Re di Numana. Infine il percorso si terminerà, intorno alle 19 presso il Comando Militare Esercito Marche Caserma “Falcinelli”, (“San Francesco ad Alto”): un finale in grande stile, che inizierà con l’esibizione della Corale Brunella Maggiori di Jesi. A seguire ci sarà la proiezione dell’inedito filmato “Luce della Pace” di Marco Federici e Paolo Petrucci: il video ripercorrerà quanto avvenuto nell’ultimo anno in relazione, soprattutto, alla lampada creata appositamente e inviata a Betlemme in segno di pace. A conclusione, arriverà l’esecuzione unita di tutti i cori partecipanti cui si aggiungerà anche l’Orchestra ZonaMusica “La città dei suoni”.