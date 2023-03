Osimo, vasto incendio in un'azienda di via dell'Artigianato

Osimo, 8 marzo 2023 – Un grosso incendio è in corso alla Fork lift service in zona Pignocco a Osimo, azienda di carrelli elevatori situata in via dell’Artigianato. E’ divampato poco fa, attorno alle 11. Per primo pare sia stato il piano terra ad andare completamente in fiamme. In azione ci sono al momento tre mezzi dei vigili del fuoco dal distaccamento di Osimo e dalla centrale di Ancona.

Il vento sta spingendo la nube nera verso Osimo Stazione, direzione mare. Il fumo infatti è visibile anche da Ancona. Le fiamme si sono estese nel giro di poco. I vetri del piano sono esplosi e i vigili del fuoco sono dovuti uscire. Anche il primo piano della ditta adesso è distrutto. In arrivo rinforzi da Ancona con l’autoscala. In azione con i pompieri i vigili di Osimo. Non ci sarebbero feriti o intossicati. Sul posto in arrivo il sindaco Simone Pugnaloni.

Notizia in aggiornamento