Vasto incendio alla Baraccola di Ancona: a fuoco un deposito, colonne di fumo nero in cielo

Il centralino dei vigili del fuoco è stato inondato di chiamate. L’incendio è di vaste proporzioni e si teme per i capannoni vicini. Dopo un’ora le fiamme non erano ancora spente.Ancona, 20 giugno 2024 – Un vasto incendio è divampato poco prima della mezzanotte alla Baraccola, in via Caduti del Lavoro. Le fiamme hanno interessato un capannone che si occupa di stoccaggio di carta.

Vasto incendio alla Baraccola di Ancona, sul posto i vigili del fuoco

Sono stati i residenti, che abitano vicino alla zona interessata, a dare l’allarme quando il fuoco era già alto. L’incendio era visibile fino al quartiere di Brecce Bianche.

Una enorme nuvola nera si è propagata nel cielo. Non risultano feriti. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco impegnate a controllare le fiamme fuori controllo.

