Incendio nel capannone: scatta l’allarme per la nube

Una fitta colonna di fumo nero che squarcia la prima serata la zona industriale della città. Un incendio che divampa e le foto che iniziano a riversarsi sui social falconaresi. Per cause in fase di accertamento, il rogo si è sviluppato all’interno dell’azienda Net Impianti. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal Comando di Ancona e dal Distaccamento di Jesi. Presenti anche le pattuglie della Polizia locale e i volontari della Protezione civile. Sono arrivate anche alcune autorità comunali. È stata avvertita anche l’Arpam per condurre i primi rilievi. Da quanto è stato possibile apprendere le fiamme avrebbero avvolto soltanto una parte del capannone. Ma i danni sarebbero ingenti. "L’amministrazione informa che si è sviluppato un incendio presso la Net impianti, situata nella zona industriale. La situazione è attualmente sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti - si è letto in una nota delle 22 -. L’Arpam è stata allertata e ha già inviato personale reperibile sul posto per effettuare i rilievi necessari. In via precauzionale, si consiglia alla popolazione di tenere chiuse le finestre e di evitare l’esposizione prolungata all’aria aperta, in attesa di conoscere l’esatta natura dei materiali coinvolti nell’incendio".