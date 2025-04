Inchiesta sulle ginnaste, rabbia Raffaeli: “Lasciateci in pace”

Ancona, 2 arile 2025 – È bufera intorno alla ritmica italiana con le allenatrici sotto accusa per maltrattamenti nei confronti delle ginnaste. La direttrice della Nazionale non è stata riconfermata ai vertici della nazionale e così insieme ad una sua collaboratrice ha gettato veleno anche sulla ginnastica Fabriano. Sotto accusa la ex-allenatrice della società Julieta Cantaluppi e Sofia Raffaeli che ieri in una nota all’Ansa ha smentito tutto: "Lasciateci in pace – ha detto –. Tutte le cose che ho letto in questi giorni non sono assolutamente vere. Il rapporto tra me e Julieta (Cantaluppi, ndr) è sempre stato speciale. Non usate il mio nome e quello di Fabriano per coinvolgerci in cose che non ci riguardano. Lasciatemi fare ginnastica in pace. Adesso sono concentrata sulla Coppa del Mondo di Sofia e spero di vedere qualche articolo sui giornali che parla di questa gara”.

Il sindaco di Fabriano difende Sofia

“Sofia Raffaeli - esordisce così il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo - fin dalla sua tenerissima età, per allenarsi e per vivere ha scelto la società ginnastica Fabriano e le sue allenatrici. Non ha mai fatto polemiche, sollevato critiche o adombrato problemi. Merita il rispetto che si deve ad una campionessa di livello mondiale che ha scritto e sta scrivendo la storia della ginnastica ritmica italiana. E merita di avere la tranquillità che si deve ad una atleta impegnata anche in questi giorni in competizioni di altissimo livello".

“La sensazione - conclude la Ghergo - è che Sofia, e con lei Fabriano, siano strumentalizzate per finalità che appartengono a giochi di potere legati a ruoli o incarichi del mondo sportivo che nulla hanno a che vedere con fatti reali. E questo non è tollerabile".

I prossimi appuntamenti della campionessa

Dopo le tappe italiane il talento fabrianese ha debuttato in campo internazionale al Gran Prix di Marbella dove ha conquistato un argento all’All’around, due ori al cerchio (30.600) e al nastro (29.050), un altro argento alle clavette 29.850) e un quinto posto alla palla (27.750). Prossimo appuntamento internazionale all’Arena Sofia Sports Hall di Sofia dal 4 al 6 aprile dove ospiterà la prima tappa della Ginnastica Ritmica con il circuito di World Cup 2025. L’Italia parteciperà con le individualiste Sofia Raffaeli e Viola Sella.

Oltre alla delegazione italiana, parteciperanno atlete di caratura internazionale e sarà una gara importante perché tra le atlete saranno presenti la francese Helene Karbanov, le atlete neutrali Anastasiia Salos e Alina Harnasko, l’uzbeka Takhmina Ikromova, l’ucraina Taisiia Onofroichiuk, le tedesche Viktoria Steinfield e Anastasia Simakova, la cipriota Vera Tugolukova, la rumena Lica, le brasiliane Alexandre e Santos, le bulgare padrone di casa Nikolova ed Brezalieva e la cinese Wang. Assenti di lusso la campionessa del mondo e oro olimpico Varfolomeev e Kolosov per la Germania.