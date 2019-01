Trecastelli (Ancona), 23 gennaio 2019 - Tragico scontro sulla provinciale Corinaldese: perde la vita un'automobilista. L'incidente si è verificato alle 18,30 di questo pomeriggio a Trecastelli, in località Bassa di Ripe. Coinvolte una Ford Focus ed un autocarro. Le cause del sinistro sono ancora in corso da parte dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi.

L'uomo che si trovava alla guida dell'auto è morto sul colpo. È rimasto ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente dell'autocarro che, dopo l'impatto, è finito con il mezzo in una scarpata. L'uomo è rimasto intrappolato nell'abitacolo ed è stato liberato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Subito soccorso dal personale del 118, è stato trasferito all'ospedale di Senigallia dov'è stato sottoposto ad accertamenti e ricoverato. Il tratto interessato all'incidente è rimasto chiuso al traffico per più di due ore. Lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia causando gravi problemi alla viabilità.