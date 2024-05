Incidente a Numana (Ancona), 15enne si schianta con la moto: arriva l’eliambulanza

Numana (Ancona), 26 maggio 2024 – Brutto incidente poco fa a Marcelli di Numana. Erano circa le 20. Un 15enne in sella alla sua moto è finito a terra dopo lo scontro con una macchina in transito.

E' successo nei pressi dello stop di via Pescara. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce gialla di Camerano assieme all'automedica per soccorrere il giovane. In un primo momento le sue condizioni sono apparse abbastanza gravi. Per lo schianto è finito a terra. Si è ripreso solo all'arrivo dei sanitari.

Dall'ospedale regionale di Torrette si è alzata in volo l'eliambulanza atterrata poco distante dalla Litoranea. Il giovanissimo, del posto, è salito su Icaro per raggiungere il pronto soccorso del nosocomio dorico. Saranno i rilievi dei carabinieri della stazione locale ad appurare la causa dell'incidente.