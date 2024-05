Doppio incidente: in quattro all’ospedale

Doppio schianto in appena 70 minuti in due diverse zone della città: fortunatamente il bilancio è di quattro feriti, tutti usciti da soli dalle vetture e trasportati per accertamenti all’ospedale Carlo Urbani. Il primo scontro è avvenuto all’incrocio tra via don Rettaroli e via Roncaglia alle 12,20 tra una Fiat Seicento e una Volkswagen. Ferita al braccio la conducente della Seicento, illeso ma sotto choc l’altro conducente. Sul posto automedica, vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi. Il secondo schianto al semaforo tra via Gramsci e viale Verdi. Nella tarda mattinata il semaforo aveva iniziato a lampeggiare per via di un distacco di energia elettrica. Inevitabili i disagi con automobilisti che hanno segnalato la pericolosità dell’incrocio alla polizia locale. Attorno alle 13,30, due auto si sono scontrate. Una delle due trasportava un nonno con il nipote per fortuna feriti solo lievemente, l’altra due donne. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale. I feriti sono stati trasportati al vicino ospedale per le cure del caso.