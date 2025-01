Incidente tra auto e furgone a Osimo: feriti madre e figlio

Osimo, 21 gennaio 2025 - Brutto schianto a San Biagio di Osimo oggi. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.30, le forze dell'ordine sono intervenute in via Montegaluccio per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un furgone.

La squadra di Osimo, utilizzando attrezzature specifiche, ha estratto il conducente dell’auto e ha messo in sicurezza sia il veicolo incidentato che l’intera area interessata. Due i feriti in totale, madre e figlio occupanti dell'auto. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per chiarire la dinamica. L'auto è stata sbalzata fuori strada. Gravi i disagi creati alla viabilità in quel punto già molto trafficato. I carabinieri stanno cercando furgoncino che non si sarebbe fermato.