Incontro per conoscere Georges Gurdjieff con il suo libro "Incontri con uomini straordinari"

Nuovo incontro letterario questo pomeriggio (ore 18.30) alla libreria Feltrinelli di Ancona, in corso Garibaldi. A promuoverlo è l’International School of Self Awareness, con l’obiettivo di far conoscere le idee di Georges Gurdjieff espresse nella sua celebre opera ‘Incontri con uomini straordinari’. E’ un appuntamento da non perdere se si desidera comprendere se stessi e chi si può divenire. Come si legge nella presentazione, ‘se hai la sensazione che la vita ti sfugga, che non vivi pienamente le tue giornate, che troppo spesso reagisci agli eventi in modo sbagliato, che desideri essere una persona migliore, questa conferenza è per te. Avrai spunti e suggerimenti concreti su come praticare la consapevolezza di te per una vita più vera’. Informazioni 3316007843.