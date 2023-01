Incontro sul libro "Elemento pericoloso"

La Galleria delle Idee apre l’anno con la presentazione del libro ‘Elemento pericoloso – Uno jesino nell’inferno di Gusen’, programmata per sabato alle 18. "Si parlerà di cultura e di memoria attraverso la storia di 12 uomini che nel 1944 vennero inviati da Schio a Mauthausen e il cui unico superstite era originario di Jesi – si legge nella nota di presentazione redatta dall’associazione falconarese -. Una storia che nelle Marche forse ancora in pochi conoscono ma che riteniamo fondamentale diffondere e promuovere per nutrire, con la memoria, la speranza del superamento definitivo del passaggio storico più buio che il nostro continente abbia conosciuto. Sarà un incontro prezioso - anticipano -, un appuntamento ricco di ricordi e dunque siamo lieti di poter offrire alla comunità questa occasione finalizzata al recupero di un pezzo di storia di ciò che accadde a Schio nel 1944 e che vide coinvolto anche un marchigiano". Saranno presenti, per l’occasione, esperti di storia di quegli anni come Ugo De Grandis, Alessandra Maltoni e Graziano Fiordelmondo. L’evento è gratuito, ma è preferibile comunicare la propria partecipazione al numero WhatsApp dell’associazione Galleria delle Idee: 371 1994337.