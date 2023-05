Infiltrazioni d’acqua a scuola, botta e risposta tra Silvi e l’assessore Vergnetta

Il maltempo non solo crea danni e disagi ma solleva anche polemiche. A puntare il dito dall’opposizione è Danilo Silvi (Fratelli d’Italia): "La manutenzione carente da anni provoca disservizi continui. Basta un forte temporale, ad esempio, per provocare piccoli allagamenti all’interno della scuola primaria Aldo Moro di Fabriano". Danilo Silvi, chiede all’amministrazione di effettuare i sopralluoghi in tutte le scuole "per capire in quali bisogna intervenire urgentemente con un serio progetto di recupero di questi stabili che sono stati abbandonati a se stessi per troppo tempo". "Martedì mattina – aggiunge il consigliere di minoranza – il personale scolastico è dovuto intervenire con i secchi per raccogliere l’acqua e ciò non va bene". A replicare è l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta: "La problematica delle infiltrazioni della scuola Aldo Moro è annosa e deriva da carenze manutentive di anni. In occasione di ogni evento meteorologico un po’ più consistente del normale si verificano infiltrazioni di acqua perché i canali di gronda non riescono ad accogliere tutta l’acqua ed essendo inseriti all’interno della muratura, determinano tali problematiche. Nella variazione di bilancio di giugno ho richiesto la dotazione finanziaria di circa 50mila euro per poter risolvere in modo definitivo questo problema".