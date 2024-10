Inflitte quattro giornate a Elia Santoni (Portuali) per condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro

In Eccellenza ben quattro giornate di squalifica per Elia Santoni dei Portuali Ancona "per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara". Il giocatore è stato espulso nella gara persa domenica dai dorici al Diana contro l’Osimana. Una giornata di stop per Sosi (Atletico Mariner), Di Biagio (Tolentino), Ciattaglia (Maceratese) e Stortini (Fabriano Cerreto). Il Tolentino ha preannunciato il ricorso in merito alla gara casalinga persa contro la Maceratese per una presunta irregolarità nella posizione del calciatore della Maceratese, Franco Ezequiel Grillo. La gara Portuali Ancona-Fabriano Cerreto verrà disputata domenica al Giuliani di Torrette alle ore 15.

PROMOZIONE. Una giornata di squalifica per Palazzi (Vismara), Tamburini (Biagio Nazzaro Chiaravalle), Saidykhan (Fermignanese) e Carboni (Biagio Nazzaro). Il Sassoferrato Genga disputerà le gare interne dalla nona giornata di andata alla terza di ritorno di sabato con inizio alle ore 15. PRIMA CATEGORIA. Due giornate di stop per Mattioli (Castelleonese). Una a Marku (Pietralacroce) e Conte (Sampaolese), Ammenda di euro 180 alla Castelleonese. Squalificato fino al 20 novembre Fiori, allenatore della Castelleonese ‘’per aver tenuto un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, tentando di spingere lo stesso’’. Inibito fino al 13 novembre il dirigente della Castelleonese, Pompili.

FISCHIO D’INIZIO. Da domenica il fischio d’inizio delle partite dall’Eccellenza alla Prima Categoria è fissato alle ore 14:30.