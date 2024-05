Infortunio sul lavoro ad Ancona: esplode tombino, grave operaio

Ancona, 4 maggio 2024 – E' ricoverato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette di Ancona l'operaio investito dall'esplosione di un tombino mentre era al lavoro all'interno di un cantiere navale. Il drammatico infortunio sul lavoro si è verificato intorno alle 8: da quanto si è appreso, l'uomo, di 41anni, stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito e scaraventato a terra dal tombino.

L’allarme è scattato immediatamente: a darlo alcuni colleghi dell’uomo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito l'operaio in ospedale. Per i soccorsi e i rilievi sono arrivati anche i vigili del fuoco e i poliziotti.