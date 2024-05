Inizio lavori di sistemazione e asfaltatura a Borgo Passera, ampliamento strada per aumentare sicurezza viaria

Ieri sono iniziati alcuni lavori di sistemazione e successiva asfaltatura a Borgo Passera. Che riguardano la sistemazione ed asfaltatura della Strada della Passera, che sarà anche ampliata nel tratto finale fino all’incrocio con la S.S. Arceviese, intervento necessario per aumentare la sicurezza stradale lungo un’asse viario importante. Procedere con l’allargamento della strada è stato possibile dopo l’acquisto da parte del Comune di Senigallia di una striscia di terreno finora occupata dalla struttura Enel.

L’ampliamento finale non solo consentirà una più facile transitabilità della strada, attualmente angusta, ma soprattutto permetterà di allargare anche lo sbocco della medesima sull’Arceviese cosi da renderlo più agevole.

Il costo dell’intervento ammonta a 190mila euro e verrà diviso in due fasi: sistemazione del parcheggio e successivamente la via e l’incrocio di accesso. Per consentire la sistemazione del parcheggio è stato istituito il divieto di sosta: "Ci scusiamo con i residenti per il momentaneo disagio ma il provvedimento si è reso necessario per la realizzazione degli interventi – spiegano gli Amministratori - l’Amministrazione sta inoltre studiando un collegamento ciclabile di Borgo Passera con le frazioni più a valle e quindi con il centro abitato cittadino che eviti ai residenti il pericoloso transito in bici lungo l’Arceviese".