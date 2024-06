Innoliving si espande. Acquisito "Viceversa". Lo storico marchio del design di lusso

Quando il lusso casalingo diventa a portata di tutti. Non solo uno slogan, più un dato di fatto grazie ad un’azienda anconetana, la Innoliving, che ha comprato lo storico marchio di design domestico italiano Viceversa. In controtendenza rispetto ad alcune imprese nazionali che vengono assorbite dalle multinazionali, la realtà dorica ha perfezionato l’acquisto del marchio che, giusto per dirne un paio, ha vinto tre Red Dot Design Award (2012, 2015 e 2017) e un Compasso d’Oro (2017). Quest’ultimo è paragonabile ad un premio Oscar del design.

Nell’ottobre 2003 Oliviero Toscani è diventato direttore artistico ed ha creato un laboratorio di giovani art director in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Firenze. Tra i prodotti iconici di Viceversa, in grado di fare scuola nei comparti del piccolo elettrodomestico e dell’accessorio domestico di design, il Tostapane Tix disegnato da Luca Trazzi e il Ceppo Voodoo by Viceversa.

"Parliamo di divisione ‘consumer’ e abbiamo iniziato lo scorso anno ad alzare il tiro con la divisione private label – ha spiegato il fondatore di Innoliving, Danilo Falappa –. Per noi però non bastava, c’era e c’è la necessità di andare a coprire una zona di mercato protetta dall’online.

E ovvero: il negoziante, oggi, è pressoché diventato un consulente gratuito di prodotti che poi le persone possono acquistare da casa.

Questo sta generando una corsa al ribasso di prezzo, che è la grande pecca dell’online. Che, intendiamoci, era e resta una opportunità, ma solo se si gestisce senza farsi gestire. Viceversa nasce dalla necessità dei clienti e dalla volontà di andare a presidiare un segmento del mercato medio-alto".

La distribuzione dei prodotti, quindi, sarà effettuata tramite canali tradizionali.

"Il nostro interesse strategico primario è segmentare il mercato con un’offerta diversa da quella in cui oggi operiamo – ha integrato il presidente di Innoliving, Mauro Bisci –. I prodotti sono fabbricati nel sud-est asiatico, sfruttando il nostro know-how trentennale, mantenendo l’anima Viceversa e standard molto elevati coniugati al design d’eccellenza italiano. Sfrutteremo le sinergie di Innoliving e cercheremo di mantenere una coerenza tra la qualità del prodotto e del design con le possibilità di spesa dei consumatori".

Quali prodotti verranno realizzati? L’idea è di partire dai dieci storici di Viceversa: "Abbiamo indetto una gara creativa tra agenzie – ha concluso il direttore marketing di Innoliving, Igor Frascaroli – e andremo ad individuare il partner per reinterpretare in una nuova chiave il marchio Viceversa".

Nelle prossime settimane verrà anche individuato un nuovo responsabile export per Innoliving, dopo i precedenti ingressi di un direttore commerciale consumer, un direttore commerciale medical e un direttore finanza e controllo.

Sarà creato, infine, un museo dedicato a Viceversa, in cui conoscere scritti, bozzetti, materiale pubblicitario fino a quegli oggetti lussuosi, ma di uso quotidiano, intramontabili.