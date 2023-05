Sono state installate due nuove aree calisthenics a Osimo che si aggiungono a quella resa fruibile qualche mese fa all’inizio della pista ciclopedonale Girardengo di Campocavallo. Dopo un incontro con un gruppo spontaneo di giovani, che chiesero al Comune di montare attrezzature per palestre a cielo aperto, l’amministrazione si era attivata chiedendo preventivi, impegnando a bilancio 100mila euro e individuando le aree strategiche. Oltre a quella fluviale molto frequentata di Campocavallo, si era deciso di realizzare le aree calisthenics vicino alla pista di atletica della Vescovara, arricchendo la cittadella sportiva comunale, e nei pressi del parco urbano di Osimo Stazione, accanto al campo da calcetto. "Le due strutture sono state completate nei giorni scorsi ed ora spetta a noi cittadini prendercene cura per garantirne una fruizione ottimale, evitando vandalismi e danneggiamenti come a volte purtroppo è accaduto nelle aree ludico sportive all’aperto – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Per questo a bilancio sono previsti altri 100mila euro per rinnovare quelle che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria". Nel frattempo, prosegue l’impegno per rinnovare anche i campetti polivalenti: dopo quello della Sacra Famiglia, la ditta incaricata dal Comune ha oggi confermato che per metà giugno avvierà i lavori per rinnovare il campo di Santo Stefano con pavimentazione e recinzione.