Installatore e manutentore di impianti fotovoltaici

Un installatore e manutentore impianti fotovoltaici. Data scadenza: 09/02/24. Codice offerta 527641/1. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Lavoro dipendente. Ingeteam o&m ricerca un manutentore fotovoltaico con esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: impianti in gestione. Mansioni: manutenzione impianti fotovolt., convers. Ed immiss. Energia nella rete media e alta tensione; reporting attività; monitoraggio impianti in forma remota. Conoscenze tecniche: strumentazione elettricista, computer, pacchetto office, software diagnostica. Titolo di studio: diploma o laurea in elettronica/telecomunicazioni, istituti tecnici, industriale, professionale. Gradita conoscenza di base delle lingue inglese e spagnolo. Patente b e disponibilità a trasferte in ambito nazionale ed estero. Preferibile età compresa tra 22 e 45 anni e domicilio nel comune di Ancona e limitrofi. Per candidarsi inviare il cv a gerardo.locurcio@ingeteam.com.