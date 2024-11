Intanto la squadra antidegrado pizzica uno con la cocaina

Squadra antidegrado e turno di notte: in due mosse la rivoluzione voluta dal vicesindaco Giovanni Zinni per riformare il corpo della polizia locale. Venerdì sul campo erano presenti tutti e due i nuovi servizi che hanno l’obiettivo di aumentare i controlli, migliorare la situazione dell’ordine pubblico e affrontare i tema della percezione di insicurezza. Mentre il servizio di notte - che dopo il confronto sindacale partirà ufficialmente forse già a fine mese per una notte a settimana dopo aver sistemato la questione armamento, propedeutica alla possibilità di essere in turno dalla mezzanotte all’alba – verrà svolto da personale in divisa, la squadra speciale antidegrado opera già da alcuni mesi in borghese. Un esperimento, all’inizio, che ha dato i suoi frutti sotto il profilo dei risultati e che ormai è diventato una prassi. Il mese scorso il Carlino ha seguito il lavoro della squadra ‘speciale’ guidata dal comandante Caglioti. La stessa che venerdì ha iniziato l’ennesimo turno che va dal pomeriggio fino alla tarda serata. Durante quelle ore il personale in servizio ha effettuato una serie di interventi, tra cui uno in piazza del Plebiscito, uno dei luoghi più frequentati dalla movida. Sono stati fatti dei controlli documentali e non solo e un soggetto è stato trovato in possesso di cocaina. Il quantitativo era modesto e per uso personale, ma la persona è stata comunque segnalata. La squadra antidegrado ha controllato zone dove abitualmente si verificano dei problemi, sia in centro, come appunto dimostrato dal servizio in piazza del Papa, che in periferia, con particolare attenzione al Piano San Lazzaro, alla stazione ferroviaria e via discorrendo. Tutte le attività messe in campo dal comando della polizia locale l’altra sera hanno poi dovuto subire uno stop a causa della disinfestazione legata all’ordinanza firmata dal sindaco per il caso di dengue emerso ad Ancona. Le operazioni sono scattate dopo la mezzanotte. Una persona, residente in via Matteotti e rientrata da un viaggio all’estero, è ricoverata a Torrette e tutta la zona nel raggio di 200 metri dalla sua abitazione è stata coinvolta nella disinfestazione, compresa piazza del Plebiscito.