Investita dal bus, paura nel cuore della Fiera

Attraversa la strada e un bus la investe. Paura ieri pomeriggio per una donna di 50 anni che è finita sull’asfalto mentre tentava di raggiungere il marciapiede opposto. Poco dopo le 14 è avvenuto l’incidente, sul tratto pedonale davanti al negozio di telefonia Fastweb, all’incrocio con piazza Cavour, subito dopo i portici. La donna, stando alle prime informazioni arrivate ieri, avrebbe attraversato con il segnalino del pedone ormai rosso, credendo di fare in tempo ad arrivare dal lato opposto e non vedendo invece che da sinistra stava svoltando un autobus. Proprio il mezzo pubblico l’avrebbe urtata e fatta finire a terra, a ridosso del marciapiede e delle vetrine del negozio di telefonia. L’autobus, un mezzo urbano, si è fermato e sono stati prestati i primi soccorsi al pedone che è rimasto a terra. In corso Stamira passava in quel momento una ambulanza dell’Avis di Montemarciano che ha provveduto a dare il primo supporto sanitario alla 50enne. La donna era vigile ma spaventata per l’accaduto. Chiamato il 118 è arrivata sul posto una ambulanza della Croce Rossa che ha continuato il soccorso. La 50enne aveva una ferita alla testa, per la caduta a terra, ma il primo quadro medico non ha fatto rilevare nulla di grave. In codice giallo è stata portata in ospedale, a Torrette, dove è entrata in una delle sale del pronto soccorso. Gli sono stati messi dei punti di sutura alla ferita alla testata riportata. Sul posto per i rilievi è poi intervenuta la polizia locale. L’autobus ha dovuto fermare la corsa e i passeggeri sono stati dirottati su un altro mezzo poi arrivato in sostituzione.