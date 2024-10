Irene e Duilio, 70 anni di amore e sfide vinte

La città in festa per i settant’anni di matrimonio dei coniugi Bartoloni. Galeotta fu una festa paesana e da allora non si sono più lasciati. Un traguardo importante, quello di Duilio, 93 anni e di Irene 90 entrambi nati ad Arcevia, lei in località San Pietro, ultima di sei figli, mentre il marito è il secondo di sette fratelli.

Fu Duilio a notare la sua futura moglie, quella donna che sarebbe diventata la compagna di una vita, mentre ballava ad una festa paesana, prese coraggio, le si avvicinò ed è stato in quel momento che è scattata la scintilla che li tiene uniti ancora oggi, a settant’anni dal giorno del loro matrimonio.

Si sposarono giovanissimi in località Loretello: lui 23 anni, lei appena venti. Dalla loro unione nacquero Giannina, Rosella e Maria Antonietta.

Una vita semplice, fatta di quotidianità nei campi e in famiglia, fino a quando la crisi non li costrinse a lasciare il lavoro di contadini e Arcevia, poi un altro trasferimento prima di raggiungere Ostra dove ancora vivono e dove sono stati festeggiati da tutti.

La vita procedeva con semplicità, i sacrifici e le difficoltà non sono mancate ma la loro unione non ha mai vacillato. Un amore forte al punto di essere al di sopra di tutto, anche delle tante rinunce che sono stati costretti a fare, nel corso degli anni, per andare avanti. Poi le figlie sono cresciute e Duilio le ha portate all’altare: dai matrimoni sono nati quattro nipoti, che a loro volta sono cresciuti fino a regalare agli adorati nonni due pronipoti.

Domenica, tutti insieme hanno festeggiato questo splendido, ambito e raro traguardo.

"I 70 anni di matrimonio di Duilio e Irene sono un raro esempio di amore per la nostra famiglia e per tutta la comunità, primi a raggiungere insieme questo traguardo nel comune Ostrense spiegano i familiari - Un esempio in un mondo ormai troppo frenetico in cui spesso ci si dimentica del rispetto e dell’amore verso chi ci sta affianco. Un esempio di un amore puro, che nulla vuole in cambio, fatto di equilibrio e supporto reciproco, di un amore da tenere stretto come un abbraccio".