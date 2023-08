JESI: Anziano Caduto, Le Fioriere Non Bastano

Le fioriere anti-inciampo poste in piazza Pergolesi non bastano più: anziano rovina a terra e batte braccia e volto.

È avvenuto domenica mattina, attorno alle 10, quando un anziano nel camminare sovrappensiero dall’Arco Clementino in direzione piazza della Repubblica è finito tra le due fioriere candendo sul gradino, barriera che la nuova amministrazione sta studiando come attenuare o eliminare.

Non sono mancati gli improperi da parte dell’anziano soccorso da una signora che si trovava in piazza. Per fortuna è rimasto solo lievemente ferito alle mani e al volto.

La soluzione delle fioriere era stata introdotta a inizio anno e annunciata come provvisoria in attesa di una definitiva che non è stata ancora individuata. A incalzare la giunta Bacci Antonio Grassetti (Fratelli d’Italia) che aveva fatto una battaglia su questa criticità: "L’Amministrazione aveva promesso una soluzione definitiva. A quante altre cadute dovremo ancora assistere prima che "l’elefante" acceleri il percorso?" incalza ora l’esponente di opposizione.