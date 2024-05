Jesi, beccato a dormire in una casa in cui si è infiltrato: 36enne nei guai

Jesi (Ancona), 9 maggio 2024 - Beccato a dormire in un appartamento in cui è riuscito ad infiltrarsi probabilmente nottetempo: denunciato dai poliziotti 36nne nigeriano. Nella giornata di ieri, alle 9,30 personale di polizia giudiziaria del commissariato, nel corso di servizi di investigativi ha effettuato un controllo all’interno di un appartamento in via mura Orientali. Qui è stato sorpreso a dormire un cittadino nigeriano, senza averne titolo. Da accertamenti successivi il 36enne nigeriano risultava gravato della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio del questore Capocasa e divieto di ritorno nel Comune di Jesi per tre anni ancora in atto. Pertanto è stato denunciato per i reati di invasione di edifici e violazione del divieto di ritorno. I controlli del commissariato diretto dal vicequestore Paolo Arena, proseguiranno costanti incessanti anche nei prossimi giorni in chiave preventiva di ogni tipo di reato.