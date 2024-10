Jesi, beccato un pusher agli Orti Pace: denunciato somalo 29enne

Jesi (Ancona), 8 ottobre 2024 - Continua l’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacente. Nella giornata di ieri, personale Volanti del Commissariato al comando del vice questore Paolo Arena ha denunciato un somalo 29enne titolare di regolare permesso di soggiorno per il reato di cessione di stupefacente del tipo hashish e segnalato per uso personale di stupefacente un nigeriano 35enne. Nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, intensificati nelle aree più sensibili della città, gli operatori di polizia hanno concentrato particolare attenzione alla via Setificio “area a forte concentrazione immigrati e a rischio microcriminalità”. Alle 18, poco prima dei giardini Orti Pace, gli operatori di polizia si sono accorti di un giovane extracomunitario che cedeva qualcosa nelle mani di un altro connazionale. Il tutto accadeva sotto lo sguardo vigile dei poliziotti che li sorprendevano alle spalle, impedendo loro qualsiasi tentativo di fuga. A seguito di ispezione e controllo, uno dei due, è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti verosimilmente sostanza stupefacente del tipo hashish e di uno spinello, del peso complessivo di 3 grammi. I due sono stati sottoposti a fotosegnalamento e la sostanza è stata sequestrata penalmente in quanto oggetto di cessione. Il pusher di nazionalità somala è stato denunciato a piede libero per cessione della droga, mentre l’assuntore, di nazionalità nigeriana, segnalato per uso personale all’autorità amministrativa.