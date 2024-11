Jesi e Fabriano Vittorie da grandi squadre

La copertina va a Fabriano anche se Jesi non è stata da meno. Davvero una bella giornata quella di serie B Nazionale per le nostre, con la Ristopro capace di battere a fil di sirena la Fabo Herons Montecatini, una delle favorite per la promozione grazie a una magia del suo playmaker, faro in questo avvio di stagione, Pierotti, e la General Contractor che sempre nel finale ha espugnato Ravenna. Andamenti uguali e punteggi finali simili con Fabriano che ha vinto 67-65 e Jesi che ha prevalso 69-67 come uguale è ora la posizione in classifica delle due: dopo 10 giornate 10 punti per entrambe con bilancio in parità tra vittorie e sconfitte e una posizione play-in (la novità di quest’anno, vi accedono le classificate dal settimo al dodicesimo posto) che viene confermata avvicinando quella playoff (prime sei) mentre la parti calde della classirfica si allontanano. Peccato solo per la B Interregionale, dove arriva l’unica sconfitta delle formazioni della provincia di Ancona, quella della Goldengas Senigallia, battuta nell’anticipo di sabato a Pesaro dal Loreto degli ex (76-68): contro una squadra più forte e con ambizioni decisamente superiori non è stata una partita negativa quella dei biancorossi che hanno incassato una sconfitta che ci può stare e che li lascia a quota 8 in classifica, anche qui con bilancio in parità tra vittorie e sconfitte a quota 8.

"Ho ringraziato i ragazzi per lo splendido regalo per il mio compleanno – sottolinea il coach fabrianese Andrea Niccolai –. Una partita semplicemente strepitosa da parte nostra contro una squadra molto forte. Lo sport è questo: dopo la pesante sconfitta di Caserta offre sempre l’opportunità di riscattarti". Stefano Pierotti, decisivo con il canestro a fil di sirena della vittoria, evidenzia: "C’era una gran voglia di riscatto da parte nostra e l’abbiamo dimostrata, eravamo tornati in palestra dopo Caserta con questo obiettivo. Oggi tutti hanno davvero fatto la loro parte".

Sul fronte jesino, coach Marcello Ghizzinardi è soddisfatto dell’exploit ravennate: "Abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto, penso ad esempio al finale del secondo quarto ma nel complesso abbiamo disputato una buona partita – sottolinea il tecnico – Nonostante non ci sia entrato il tiro da tre punti, che è spesso stata la nostra arma, abbiamo giocato in maniera intelligente, sfruttando il buon lavoro fatto ad esempio vicino a canestro". Domani si torna già in campo nell’undicesima giornata: Jesi ospita in casa Cassino alle ore 20.30, Fabriano rende visita al Chieti alle 21.

Andrea Pongetti