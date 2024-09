Jesi fa le prove con Faenza: "Come una partita vera"

Palatriccoli, venerdì 20 settembre ore 18.30 General Contractor vs Blacsk Faenza prove generali di trasmissione e primo appuntamento casalingo della nuova stagione per la rinnovata formazione leoncella dopo il poker di test amichevoli sui parquet di Pesaro (Loreto), Chieti, Roseto e Matelica.

Marcello Ghizzinardi tutto nella norma del basket estivo?

"Sotto l’aspetto della preparazione fisico atletica e degli inevitabili acciacchi e doloretti certamente – conferma il coach lombardo alla quinta stagione sulla panchina arancioblù - cosi come fanno parte di questo periodo le difficoltà legate all’assemblaggio di una squadra come la nostra molto cambiata rispetto all’anno scorso. Anche se ..."

Anche se?

"E’ inevitabile che inserire tanti giocatori nuovi in un sistema di gioco collaudato richieda tempo e lavoro, sono sincero speravo che certi meccanismi potessero migliorare in maniera più celere, tempo per prove ed esperimenti ne resta pochissimo, a ottobre ci aspetta un tour de force con tante partite ravvicinate e solo il ricordo di una partenza ad handicap come l’anno scorso fa venire i brividi".

Ma poi tutti ricordano come è finita l’anno scorso.

"Quest’anno sarà tutta un altra storia, scordiamocelo: la qualità del girone si è elevata ci sono in giro tantissimi svincolati e non passa giorno che qualcuno metta dentro dei nuovi: dico la verità, non vedo l’ora che finisca il mercato e cominci il campionato almeno le altre smettono di rinforzarsi".

Niente di meno veritiero del basket d’agosto, finora però solo sconfitte e un successo di misura col Matelica: c’è da preoccuparsi?

"C’è una costante, piuttosto: il black out che puntualmente si è verificato a tutti i livelli, attacco e difesa, a un certo punto della partita aspetto assolutamente da migliorare e molto in fretta". Cosa si aspetta dal galoppo di venerdì?

"E’ una amichevole però dobbiamo giocarla come fosse una partita vera anche se il risultato vale zero. Non faremo esperimenti questo è certo".

24 ore dopo, sabato, ultimo test con Matelica (PalaTriccoli palla a due ore 18) poi sarà campionato, a Chiusi contro una neo retrocessa che ha perso, in amichevole, in casa, con Fabriano.

"Capito perché le amichevoli contano zero? Noi abbiamo perso di 30 con Roseto contro un avversario di altra categoria, quel giorno a Chiusi mancavano tre giocatori tra cui Raivio e Criconia, contro di noi ci saranno tutti, potete scommetterci".

g.a.