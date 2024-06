Jesi, fuoristrada e completamente ubriaco: denunciato 55enne

Jesi (Ancona), 19 giugno – Un uomo è stato trovato di notte dentro l’auto finita fuoristrada completamente ubriaco: non era la prima volta che accadeva e aveva anche precedenti penali. Denunciato a piede libero 55enne per il quale sono al vaglio della questura anche misure di prevenzione. In campo il personale di polizia giudiziaria del commissariato jesino. Tutto è iniziato sabato sera quando è stato segnalato un veicolo fuori strada in via Piandelmedico dove gli agenti hanno trovato una Dacia Duster incidentata con ancora all’interno il conducente. L’uomo, 55 enne di Macerata non presentava, ma era in stato di ebbrezza, con alito vinoso, un linguaggio disarticolato ed era agitato e barcollante. Aveva un tasso alcolemico di 1,98 g/l. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con ritiro immediato della patente e del documento di circolazione. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Il 55enne non era nuovo a condotte simili, era già stato denunciato per lo stesso motivo nel recente passato, con condanna per reati contro il patrimonio e precedenti di polizia in tema di stupefacenti e reati contro la persona. Per la pericolosità del comportamento su strada e per i pregressi giudiziari, verrà proposto anche per una misura di prevenzione. I poliziotti hanno anche portato ai domiciliari uno jesino 42enne condannato a un anno per i reati di atti persecutori e lesioni commessi tra il 2016 e 2018.