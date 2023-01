Jesi, gemellaggio del Galilei con un liceo della Corea del Sud: firma in Comune

Il dirigente Luigi Frati e i ragazzi in Corea del Sud

Jesi (Ancona), 31 gennaio 2023 - L’acronimo del progetto è certamente suggestivo: , che sta per Korea and Italy Schools and Students. Ma anche la finalità dello stesso non è affatto da meno, costituendo la prima esperienza italiana di un gemellaggio con una scuola della Corea del Sud: il Liceo Jeohyeon High School di Goyang, vicino Seoul. Protagonista della bella novità è l’Istituto di istruzione secondaria “Galielo Galilei”, certamente non nuovo ad esperienze internazionali, ma che questa volta si è superato andando a costituire un solido legame, proprio dall’altra parte del pianeta.

E ieri, di fronte al sindaco Lorenzo Fiordelmondo e al vicesindaco Samuele Animali, il dirigente dell’istituto “Galilei” Luigi Frati e il suo omologo coreano hanno siglato la convenzione che lega le due scuole in attività di collaborazione e scambi culturali che permetteranno sia agli studenti che al personale scolastico dei due istituti di misurarsi con la didattica attiva in paesi così distanti geograficamente, ma vicini nell’obiettivo di costruire relazioni durature. Già alcune alunne dell’istituto “Galilei” hanno avuto lo scorso anno un’esperienza in Corea, seguendo lezioni di matematica, filosofia e diritto e tenendone altre di cultura italiana in inglese. In questo modo sono riuscite a sondare la propria propensione all’insegnamento, oltre ad acquisire una maggiore fiducia in sé stesse tra l’altro misurandosi con una attività di alternanza scuola lavoro. Nei prossimi mesi saranno a Jesi, invece, alunni coreani. Il progetto Kiss del “Galilei” era stato avviato in piena pandemia con la realizzazione di un blog in inglese con più di trenta articoli per far conoscere le reciproche culture e le differenze tra il sistema scolastico italiano e quello coreano.

Il “Galilei” di Jesi ha all’attivo collaborazioni anche con altri licei internazionali, in particolare due negli Usa come Boston e Chicago. Recente è pure l’esperienza in Madagascar dove il dirigente scolastico Luigi Frati ha accompagnato alcuni studenti dell’indirizzo biotecnologico i quali hanno svolto ricerche sulle microplastiche e i licheni dell’Oceano Indiano. “Una bella iniziativa che ha il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale - ha rimarcato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo dopo la firma della convenzione in municipio - e che sono certo darà grandi soddisfazione ai ragazzi e al personale scolastico, rafforzando il prestigio dell’istituto Galilei”.