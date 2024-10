Jesi, Logical System cresce ancora e si fonde con Synergical srl

Jesi (Ancona), 2 ottobre 2024- Logical System, top player dell’Information Technology, si fonde definitivamente con Synergical Srl, realtà jesina specializzata in soluzioni di supporto alla vendita omnicanale (agenti, B2B, B2C e Marketplace). Quest’unione offre un nuovo impulso a Logical System rafforzando l’intera proposta aziendale, dai servizi di trasformazione digitale a quelli gestionali, confermando il gruppo, con quartier generale a Jesi, tra gli IT leading player nazionali. “Siamo molto entusiasti di un’operazione che rappresenta un passaggio naturale – dichiara soddisfatto Matteo Giampieri, responsabile Business Unit Go Omnichannel – Synergical porterà un valore aggiunto in termini di approccio e competenze che consentirà a Logical System, con oltre quarant’anni di storia, di crescere ulteriormente ed affermarsi principale leader nell’Information Technology”. Eccellenza italiana, da dicembre scorso parte del gruppo Lodestar, Logical System corre al passo della tecnologia e, acquisendo l’esperienza e la competenza di Synergical, guarda al futuro dell’IT per affrontare nuove sfide e importanti opportunità attraverso tecnologie d’avanguardia nonché rivoluzionarie. La fusione con Synergical genera, infatti, nuove prospettive, andando a potenziare la capacità competitiva del gruppo, rispondendo all’esigenza di offrire un’esperienza cliente personalizzata, completa e coerente, in termini di soluzioni e servizi It, che spaziano dai gestionali ed Erp e quelli tecnologici altamente avanzati. Un ventaglio completo di servizi a supporto della transizione digitale delle aziende italiane grazie alla convergenza di realtà specializzate e complementari tra loro.

Logical System scala i gradini più alti del podio dell’ecosistema d’innovazione: già con l’ingresso in Lodestar, l’azienda ha potuto trasformarsi in un valido partner internazionale per la digitalizzazione, sicurezza e la gestione IT e ora, con l’acquisizione di Synergical, accresce la propria competitività e l’approccio omnicanale, coordinando tutti i canali e le piattaforme in modo sinergico.L’identità di Logical, ora parte del Gruppo Lodestar (11 sedi in tutta Italia, 500 collaboratori, 1.700 clienti attivi), è il frutto di un percorso naturale in continua evoluzione, con una mission chiara: rapidità e affidabilità del servizio finale. Nel 2019 diventa Gruppo Societario con l’acquisizione della maggioranza di BS Srl, con sede a Salerno e Roma, e Synergical Srl con sede a Jesi. Il suo offering è completo dall’ERP (Enterprise Resource Planning), al Project Management, dall’Ecm (Enterprise Content Management) al Mes(Manufacturing Execution System), dal CRM (Customer Relationship Management) alla BI (Business Intelligence), con la continua ricerca della perfezione e dell’innovazione. L’ingresso in Lodestar (Dicembre 2023) ha ulteriormente arricchito il ventaglio di proposte: infrastrutture IT complete, sicurezza informatica avanzata, service desk e assistenza per le aziende di qualsiasi dimensione. Le soluzioni e l’esperienza di Logical System nel mondo Microsoft Business Central con un proprio set di prodotti proprietari, sono cardine nello sviluppo futuro di Lodestar. Oggi, con Synergical si aggiungono tasselli importanti nella digitalizzazione omnichannel su tutti i canali di vendita (B2A, B2B, B2C, D2D) andando ad ottimizzare la performance delle aziende retail.