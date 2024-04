Jesi, Luca Bizzarri al Perglesi dopo la cancellazione dello spettacolo di Ambra Angiolini

Jesi (Ancona), 15 aprile 2024 – Luca Bizzarri approderà al teatro Pergolesi il 19 maggio (ore21). In scena “Non hanno un amico” di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast che sta riscuotendo grande successo. Lo spettacolo Oliva Denaro con Ambra Angiolini previsto al Teatro Pergolesi di Jesi il 18 febbraio scorso e rinviato per motivi di salute dell’artista è annullato. Nonostante l’impegno e la volontà degli organizzatori spiegano Comune di Jesi,a Fondazione Pergolesi Spontini e Amat “la compagnia non è riuscita a garantire il recupero dello spettacolo, “per motivi del tutto indipendenti dal teatro che avrebbe voluto ospitarlo nel rispetto del pubblico, al quale vanno le scuse per i disagi arrecati”. “Per non depauperare la proposta teatrale – aggiungono - si è deciso di sostituire lo spettacolo domenica 19 maggio (ore 21) con Non hanno un amico di e con Luca Bizzarri”. Esattamente come nel podcast - nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese - ma con tutte le possibilità di approfondimento e “godimento” del contesto teatrale, al centro di Non hanno un amico c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Con tutta la sagacia della sua satira, in un’ora di racconto, Bizzarri ci porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic. Un racconto in cui ci riconosciamo come in uno specchio che all’inizio ci pare deformante, ma che in realtà, a guardarlo bene, restituisce quell’immagine che rifiutiamo di vedere. Abbonamenti e biglietti in possesso degli spettatori sono validi per il nuovo spettacolo. Eventuali rimborsi vanno richiesti entro e non oltre lunedì 13 maggio. Le quote abbonamento potranno essere rimborsate esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Pergolesi, i biglietti nei punti vendita nei quali si è effettuato l’acquisto. Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi alla biglietteria del teatro Pergolesi, al numero: 0731 206888, dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30 oppure all’Amat: 071 2072439 www.amatmarche.net.