Jesi, non aveva patente, nè revisione nè assicurazione il centauro pirata

Jesi (Ancona), 25 settembre 2023 – – In moto senza assicurazione e revisione e con la patente sospesa era finito contro un’auto e poi aveva finito la corsa contro una vettura in sosta. Il centauro si era dato alla fuga ma poco dopo la polizia locale è arrivata al pirata e lo ha inchiodato alle sue responsabilità. Il doppio schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri al viale della Vittoria. Il protagonista è un quarantenne dominicano regolarmente soggiornante in Italia e dimorante a Jesi il quale ha causato seri danni ai due veicoli, quello in marcia e quello in sosta. Grazie alla targa annotata da un testimone, l’uomo è stato rintracciato dagli agenti. La moto è risultata subito priva di assicurazione e ad un più approfondito esame da parte del comando di polizia locale il quarantenne è risultato circolare senza patente ritirata in un precedente controllo. Dunque è stato sanzionato per reiterata guida con patente ritirata. Per lui è prevista una sanzione he va dai 2 agli 8mla euro secondo quanto stabilirà la prefettura. Sarà comminata inoltre nei suoi confronti una sanzione amministrativa per incidente con fuga dopo incidente oltre a quello che deriverà dalla ricostruzione dell’incidente. La moto che era senza revisione è stata sequestrata con la finalità della confisca. Sono stati tre giorni impegnativi per la polizia locale e le altre forze dell’ordine a causa della fiera di San Settimio che solo nel primo giorno ha registrato un sequestro di merce abusiva con momenti di tensione tra vigili e sei-sette abusivi poi datisi alla fuga in piazza San Savino.