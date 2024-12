Jesi, oltre mezzo chilo di hashish in strada: arrestato 27enne straniero

Jesi (Ancona), 13 dicembre 2024 - Deteneva oltre mezzo chilo di hashish in casa: i carabinieri della stazione di Jesi hanno arrestato un 27enne, di origine straniera. Lo scorso mercoledì, i militari, nel corso di servizio dedicato al controllo del territorio, hanno eseguito una perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione del predetto, dove avevano notato uno strano via vai di persone. Hanno, così, trovato sei pezzi di hashish, del peso complessivo di 543 grammi e un bilancino elettronico di precisione. Il 27enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso della mattinata di ieri, il giudice di Ancona ha convalidato l’arresto e ha disposto a suo carico la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Ancona. Una brillante operazione da parte dei carabinieri della compagnia di Jesi volta a stroncare il fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti tra giovani e giovanissimi.