Jesi, prima il boato poi il crollo: la chciesa di Santa Lucia perde la croce

Jesi (Ancona), 19 settembre 2024 – Prima un forte boato poi le pietre a terra e sulle loro auto danneggiate dall’impatto. I residenti della zona hanno persino pensato fosse crollato il campanile della chiesa Santa Lucia in seguito ad un fulmine caduto mercoledì sera. Siamo poco distante dal cimitero dove, ieri mattina, sono approdati gli agenti di polizia locale con l’ufficio mobile. Gli agenti di polizia locale hanno chiamato il pronto intervento del Comune e i vigili del fuoco, già oberati da tantissimi interventi a causa del maltempo per verificare l’agibilità della chiesa e delle vicine case. Gli agenti di polizia locale, hanno transennato la chiesa e una parte dell’abitazione per scongiurare rischi per la pubblica incolumità. Il fulmine mercoledì sera avrebbe colpito la croce in ferro che si trovava sul tetto della chiesa spaccando il muretto di supporto alla stessa. La croce in ferro non è stata più ritrovata. Nessuno fortunatamente è rimasto colpito dalle pietre, almeno una ventina schizzate via anche oltre una ventina di metri. All’interno della chiesa e sulla facciata sono presenti delle crepe che potrebbero essere però pregresse. Saranno valutate nelle prossime ore dai vigili del fuoco.