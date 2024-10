Jesi, scuole chiuse senza pioggia: divampano le polemiche

Jesi (Ancona), 3 ottobre 2024 – Scuole chiuse con solo una pioggerella mattutina, divampano le polemiche in città. Stamattina alle 8 il Comune ha inviato via social la comunicazione della chiusura dei tre sottopassi e di via Coppetella, Pieralisi e della Barchetta. Sono stati segnalati dal Comune “cumuli d’acqua sulle carreggiate di via Martiri della Libertà e via Montesecco”, per la pioggia notturna, ma non si son registrati particolari disagi alla circolazione. “Una volta per settimana si chiudono le scuole? - protesta un lettore. Per prima cosa è sbagliato per i ragazzi che devono andare a scuola, inoltre i genitori lavorano, molti in ditte private che non chiudono per allerta meteo”. Poi l’appello agli amministratori: “Risolvete i problemi se le scuole o le strade non sono sicure. Non pensate minimamente di andare avanti tutto l'inverno in questo modo”. “La decisione di chiudere scuole, parchi cittadini, cimiteri e impianti sportivi comunali – spiegano dal Comune - è stata presa dopo aver sentito la Protezione Civile e dopo aver verificato la situazione di altri comuni che hanno a loro volta predisposto chiusure. La comunicazione delle chiusure è stata inviata anche su whastapp e con l'allerta della App Municipium”. Rinviata anche l’inaugurazione dell’anno scolastico prevista stamattina al Galilei alla presenza del direttore dell’ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico. Ma in alcuni Comuni vicini a Jesi, uno su tutti Maiolati Spontini, nonostante l’allerta meteo le scuole sono rimaste aperte: “Per la giornata di domani – spiegavano ieri -, le scuole del Comune di Maiolati Spontini resteranno regolarmente aperte. Il trasporto scolastico sarà regolarmente garantito. È stato attivato il centro operativo comunale (Coc) alla la delegazione comunale di Moie, con la Protezione civile di Maiolati Spontini che monitorerà il fenomeno. In caso di necessità contattare la protezione civile al numero +39 339 4571147. Si resta comunque in attesa di eventuali determinazioni regionali in merito e si raccomanda la massima prudenza”. Scuole aperte anche a Monsano, Comune limitrofo a Jesi ma a valle. “Le scuole restano aperte – spiegavano ieri dal Comune -. Si raccomanda in ogni caso di limitare il più possibile gli spostamenti in auto e di prestazione la massima attenzione”. Scuole chiuse invece a Monte San Vito e Chiaravalle dove pure non sono mancate polemiche dei cittadini, soprattutto genitori lavoratori, per la decisione presa ieri dopo aver sentito la protezione civile regionale. Domani in ogni caso considerate le previsioni meteo tutte le scuole dovrebbero riaprire.