Jesi, tolta la squalifica. Contro Roma al PalaTriccoli

Basket Academy Jesi comunica con che la Corte Sportiva d’Appello ha revocato il provvedimento di squalifica del campo di gioco per due gare. Pertanto la gara in calendario per domani con Luiss Roma si disputerà regolarmente al PalaTriccoli. Sospirone di sollievo in casa General Contractor: alla resa dei conti sarà solo uno, il cassiere della società, a scontare in moneta sonante (mai come stavolta non solo un modo di dire) le sanzioni per le ‘invasioni di campo’ (vedi referto arbitrale) nel finale della gara vinta contro la Npc Rieti. Riassumendo: nel giro di tre settimane tre giornate di squalifica, all’atto pratico per fortuna o per… grazia ricevuta, convertite in sanzioni pecuniarie. Abbastanza, prima che il sunnominato cassiere perda la pazienza, per cominciare, chi di dovere, a darsi una regolata: perché, nessuno si illuda d’ora in avanti tutto quello che accadrà all’interno del palas sarà inevitabilmente oggetto di attento monitoraggio e difficilmente tollerabile in caso di recidiva.

Archiviati, si spera una volta per tutte, gli aspetti di contorno all’evento sportivo, la parola torna al campo, alle vetuste tavole del PalaTriccoli, avversario di turno di domani ( palla a due alle 18) la Luiss Roma formazione della capitale reduce dalla vittoria esterna sul campo della Ncp Rieti (69-74) nel recupero infrasettimanale della 9’ giornata. Non inganni l’attuale classifica della la formazione romana (quinto posto a 16 punti, 8 vinte 3 perse) alle spalle dello schiacciassi Roseto a punteggio pieno 26 e del terzetto composto da Ruvo di Puglia e dalle due di Montecatini a quota 18. La Luiss vanta un tesoretto di due partite da recuperare che, in caso di successo, proietterebbe gli universitari romani fino al solitario secondo posto a quota 20. Tre successi 2 sconfitte in trasferta, 5 a 0 il record delle ultime uscite e il corroborante entusiasmo dopo la battaglia vinta poche ore prima al PalaSojourner, il biglietto da visita di una formazione che presenta nelle sue fila l’ex Simone Rocchi, 24 anni romano, negli occhi e nella mente dei suoi ex tifosi la tempesta di triple da ogni parte del campo con cui tre anni fa inaugurò la stagione in maglia Circle Project. Dopo le paure dell’over time con la Nap e il tana libera tutti del Giudice sportivo la General Contactor proverà il bis casalingo. Non è detto, uomo avvisato …. che la prossima volta vada altrettanto bene.

Gianni Angelucci