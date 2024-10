Jesi trova un altro "lungo". Arriva Ponziani in prova

Riziero Ponziani, l’omone d’area’ che serviva (cosi i media lombardi a gennaio nell’annunciare l’arrivo del centro laziale ai Knights Legnano) anche alla General Contractor per aumentare fisicità e tonnellaggio del reparto lunghi? "Basket Jesi Academy – la nota della società - comunica di aver aggregato in prova al gruppo di prima squadra l’atleta Riziero Ponziani. Centro classe 1994, 204 cm per 120 chilogrammi, esperienza in serie B con le casacche di Chieti, Rieti, Taranto, Orzinuovi e Legnano. Proprio con la formazione lombarda, a gennaio di quest’anno, Ponziani è tornato in campo dopo la sosta forzata di sei mesi per l’infortunio al ginocchio del giugno del 2023 nel corso delle finali promozione in serie A2 con Orzinuovi e dopo aver disputato 14 gare a una media di 4.4 punti partita e 2.6 rimbalzi. Attualmente senza squadra – precisa la nota dell’Academy – ha accettato l’invito della società e si allenerà agli ordini di coach Ghizzinardi. All’esito di un periodo di prova lo staff tecnico ne valuterà l’eventuale inserimento in pianta stabile nel roster".

Campanello d’allarme o stimolo a migliore le personali prestazioni per il quartetto di lunghi a disposizione di coach Ghizzinardi (peraltro mai numeroso e ben fornito come in questo momento)? Dopo un inizio di stagione, precampionato compreso, con tante ombre poche luci da far dubitare della bontà delle scelte fatte in estate, Cena, Zucca, Berra, Carnevale sembrano aver imboccato la strada di un rendimento accettabile o comunque prossimo alle attese della vigilia. Se poi l’arrivo, peraltro non scontato, di un altro pretendente a un posto in prima fila nel quintetto servisse a mettere altro propellente nel motore, ben venga.

Gianni Angelucci