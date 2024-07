Jesina, ecco Borocci e spera nel ripescaggio

Continua la spesa al ‘mercato dell’usato’ (che poi possa rivelarsi anche ‘sicuro’ solo il campo potrà dirlo) alla Jesina Calcio. Dopo il difensore Alex Di Gennaro, la punta centrale Gabriele Tittarelli, il centrocampista Amedeo Massei - leoncelli del tempo che fu - la Jesina ha annunciato il ritorno all’ovile anche dell’esterno offensivo Matteo Borocci, classe 1993 che la maglia biancorossa l’aveva indossata - per un breve periodo precisa la nota della società - nel campionato di serie D 2012/13 banco di prova per le successive esperienze nei campionati di Eccellenza e Promozione con le varie formazioni della provincia di Ancona, dalla Belvederese al Marzocca, dal Moie Vallesina alla Biagio Nazzaro Chiaravalle. Anche per lui soddisfazione palpabile accompagnata dai buoni propositi di rito. "Per me una seconda possibilità da non mancare - il commento a caldo del giocatore –. La prima volta non sono riuscito ad esprimere il mio potenziale ora ho l’opportunità di fare qualcosa di significativo".

In società si lavora sul duplice fronte squadra (per completarla mancherebbero a questo punto un portiere e un difensore centrale oltre agli under, due, nati nel 2006/2007 obbligatori anche in Promozione da individuare non obbligatoriamente all’interno del settore giovanile) e domanda di ripescaggio. La Federcalcio ha emesso il comunicato, la Jesina sta perfezionando la pratica. Per presentarla c’è tempo fino al 10 di questo mese, dopo non resterà che aspettare il verdetto definitivo. Che poi sia Promozione o Eccellenza poco cambia, il dado (pardon) la squadra, è tratta.

Gianni Angelucci