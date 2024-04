La Biagio Nazzaro espugna Fermignano

FERMIGNANESE

0

BIAGIO NAZZARO

1

FERMIGNANESE: Fiorelli, Labate, Masullo (23’ st Ruci), Cleri (26’ st Patarchi), Mariotti, Fraternali, Santi (36’ pt Garota, 26’ st Di Simoni), Lucciarini, Cinotti (32’ pt Montanari), Bozzi, Izzo. All. Pazzaglia.

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Minardi, Cecchetti, Guerri, Carboni, Ortolani (31’ st Borocci), Cardinali (1’ st Brocani), Agostinelli, Petoku (14’ st Scheffer), Canulli, Parasecoli, Montagnoli. All. Trillini.

Arbitro: Bartomioli di Pesaro.

Rete: 41’ st Carboni.

Colpo grosso della Biagio Nazzaro in chiave playoff. I rossoblu di Trillini espugnano Fermignano grazie a un gol nel finale di Carboni. Poche le emozioni nella frazione iniziale, con un paio di infortuni nei padroni di casa capitati a Cinotti e Santi. Nel secondo tempo la Biagio ci prova di più, anche se Ortolani di testa non riesce a inquadrare la porta. Sembra profilarsi il pari, ma nei minuti finali Carboni di piatto dal limite dell’area infila Fiorelli per il gol vittoria.