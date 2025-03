VISMARA

0

BIAGIO NAZZARO

0

VISMARA: Melchiorri, Oliva (15’ st Cenciarini), Bertuccioli (36’ st Amati), Pistola, Palazzi, Capomaggi, Vagnarelli (10’ st Mazzari), Morani, Montanari, Gaudenzi (27’ st Renzi), Carnaroli. All. Fulgini.

B. NAZZARO CHIARAVALLE: Bottaluscio, Bachiocco, Medici, Cardinali, Fuoco, Compagnucci, Rossini (43’ st Valeri), Serfilippi, Ottaviani (15’ st Rragami), Carboni, Parasecoli (28’ st Severini). All. Fenucci

Arbitro: Bardi di Macerata

La Biagio Nazzaro torna con un punto dal campo del Vismara. Secondo pareggio di fila esterno per la squadra di Fenucci in una trasferta insidiosa e alla fine di una partita povera di grandi occasioni. Più Biagio nel primo tempo che sfiora il gol con Medici. Nella ripresa ci provano maggiormente i padroni di casa, ma la Biagio si difende bene. Poi nel finale la squadra di Fenucci reclama invano un rigore per atterramento di Serfilippi. Per la Biagio terzo risultato utile di fila.