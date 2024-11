La Bufarini si allarga: una sala multimediale

"Il sogno per l’anno prossimo è quello di realizzare una palazzina uffici, con una sala multimediale da mettere a disposizione dell’azienda, della collettività e di chi ne avrà bisogno, che possa fungere da sede per il ‘green’. Questa è la mia intenzione". La tenacia e le idee non mancano di certo a Giuliana Bufarini, imprenditrice e storica presidente dell’omonima ditta falconarese, fondata dal compianto padre Raimondo e che lei, in oltre 40 anni di attività, continua a gestire in prima persona. Oggi, peraltro, in piena sinergia con il figlio e amministratore unico Matteo Caimmi. L’ultimo progetto di Giuliana, la cui azienda è cresciuta tanto da diventare leader nei servizi ambientali, è stata annunciata in anteprima ieri, a margine di un sopralluogo di alcune istituzioni locali e regionali. Ci sono poi gli obiettivi che la Bufarini persegue quotidianamente, tesi alla sostenibilità per il trattamento dei rifiuti – lo dimostra il Bilancio di sostenibilità 2023 presentato recentemente –, confermando al contempo pieno impegno sociale e responsabilità verso la comunità. In sede sono arrivati l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi, presente nell’ambito delle visite e delle prese di conoscenza con le realtà produttive del territorio, accompagnato dal consulente Clemente Rossi, dal consigliere regionale Mirko Bilò e dal sindaco di Falconara Stefania Signorini. Le autorità hanno potuto constatare l’alto livello tecnologico e di specializzazione raggiunto dalla Bufarini, che conta 35 dipendenti fra operatori qualificati e tecnici delle varie discipline, in molti casi giovani e giovanissimi, senza dimenticare l’esperienza dei più anziani. E anche i mezzi sono all’avanguardia, come l’ultimo Turbostar rosso fiammante, uno dei 180 esistenti al mondo, per tutta la soddisfazione della proprietà. Ora i traguardi futuri da raggiungere. Ma sempre con l’occhio attento di Giuliana e i suoi al rispetto dell’ambiente.