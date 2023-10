La Cinque Mulini slitta a novembre 2024: "È la data migliore"

Nel 1933 nasceva, per iniziativa di Giovanni Malerba,la storica corsa campestre della Cinque Mulini a San Vittore Olona, paesino a circa 20 km da Milano. A oggi l’evento è un appuntamento fisso nei calendari d’atletica e fa rumore lo slittamento da gennaio a novembre 2024, il 17.

Una scelta annunciata dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, che organizza la manifestazione, e resa nota dal suo presidente Giuseppe Gallo Stampino. "C’era bisogno di una gara a metà novembre che potesse essere una valida prova di selezione per i Campionati Europei di Cross che si terranno in Turchia nel dicembre 2024. Il secondo motivo è che abbiamo riscontrato una sempre maggior sovrapposizione tra il calendario delle corse campestri e quello delle gare indoor, il che mette inevitabilmente gli atleti nella posizione di dover scegliere a quale dei due tipi di gare partecipare". Nel 2024 quella che viene definita la corsa campestre più bella del mondo avrà un valore ancora più importante, soprattutto per l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906. La società organizzerà, domenica 25 febbraio, un’altra campestre valida come Campionato Regionale individuale. Poi, è già in programma, venerdì 21 giugno, la dodicesima edizione della Cinque Mulini Summer Night.

Giuliana Lorenzo