La città della carta si presenta al Salone internazionale del Libro

Il XXXVI Salone Internazionale del Libro di Torino come vetrina per la città della carta: da oggi a lunedì Fabriano presenterà due importanti pubblicazioni: "Fabriano Contemporanea" il catalogo della Biennale Internazionale d’Arte contemporanea e il volume "Cartare. Memorie di donne nella città della carta".

"Questi volumi – spiegano dal Comune - costituiscono una preziosa testimonianza dell’arte e della cultura di Fabriano, e si armonizzano con il tema del Salone di quest’anno, "Vita immaginaria". Il tema riflette su come la letteratura, l’arte e la creatività in generale possano anticipare e plasmare la realtà, aprendo porte su mondi possibili e futuri immaginati. Questo dialogo tra l’immaginazione e la realtà trova un perfetto riscontro nei volumi presentati, che attraverso la storia e le espressioni artistiche di Fabriano, invitano a esplorare come l’arte possa interpretare e trasformare la nostra percezione del mondo".

L’evento di presentazione si terrà domani alle 11 alla sala Marche con l’assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, quella alla Bellezza del Comune di Fabriano Maura Nataloni, la curatrice di "Fabriano Contemporanea" Chiara Zampetti Egidi e gli autori del volume "Memorie di donne nella città della carta" Michele Biondi, Lucrezia Caon, Sofia Salvatori. Il catalogo "Fabriano Contemporanea", stampato su carta Fabriano, riconosciuta per la sua qualità superiore e la produzione artigianale italiana, contiene pagine di contenuti multilingue (italiano e inglese) che documentano le numerose installazioni, le performance e i progetti svolti nel corso della Biennale.