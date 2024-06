La distrae mentre ritira i soldi e fugge col denaro

"Signora le è caduta una carta" e nel frattempo prendono i soldi nella bocchetta dello sportello bancomat e si mettono in fuga. Una truffa di cui in questi giorni si parla molto nel web e che è successa ieri a Senigallia, nello sportello di una filiale del centro storico. Una donna era intenta a prelevare quando, una persona che si era messa dietro di se, come stesse in attesa di fare un’operazione allo stesso sportello, l’ha distratta dicendole che le era caduta una carta dal portafoglio che la donna aveva in mano, in attesa di inserire il denaro prelevato e nel frattempo, hanno preso il denaro e si sono dati alla fuga.

Un colpo messo a segno per uno sventato sempre da una senigalliese che due giorni fa, allo sportello Intesa, è stata avvicinata da una persona pronta a riconsegnare una banconota non ritirata erroneamente durante il prelievo, la stessa che l’ha invitata a digitare il codice per un controllo, ma la donna non è caduta nel tranello: consapevole di quanto aveva ritirato, si è allontanata e ha dato l’allarme.

La stessa che ha messo in guardia i suoi concittadini con un post su Facebook dove ha spiegato quanto accaduto, nella speranza che altri non possano riuscire a smascherare subito eventuali truffatori. Truffe che ogni anno aumentano con l’arrivo della stagione estiva quando in città aumentano la popolazione raddoppia. Nel mirino dei truffatori finiscono ogni anno non solo i senigalliesi, ma anche i turisti, per lo più attratti dai prezzi agevolati delle case proposte in affitto per la stagione estiva.

Sono stati diversi i post comparsi su Facebook e segnalati nei commenti, dagli stessi senigalliesi, come truffe. Post che poi sono stati subito eliminati. Sono già diverse le denunce pervenute alle forze dell’ordine fatte da turisti che, dopo aver versato la caparra, non sono più riusciti a contattare il sedicente affittuario. Ma c’è anche chi si è trovato di fronte a casa famiglie con la valigia pronte ad entrare in un appartamento già abitato dai proprietari. Truffe spiacevoli che si verificano ogni stagione e che interessano per lo più le abitazioni fronte mare. Senigallia è una delle mete più richieste anche alla luce dei numerosi eventi in programma che interesseranno tutta la stagione estiva. Non si tratta solo di eventi consolidati, ma anche di nuove iniziative che, com’è stato per il 30° raduno H.o.g. potrebbero rivelarsi dei veri e propri spot per incrementare nell’immediato le presenze.