La droga per il veglione. Arrestato insospettabile

Droga e armi in una cantina trasformata in una abitazione. Sono stati trovati dalla squadra mobile della polizia alle prime luci dell’alba del 31 dicembre, in piazza San Gallo. Arrestato un 23enne anconetano che avrebbe fatto un rifornimento tra cocaina e anfetamine da spacciare in vista del Capodanno. La droga delle feste è stata sequestrata insieme a due cellulari in uso al giovane, un computer e anche cinque taser, armi da sparo in dotazione alle forze dell’ordine americane, con relativo munizionamento (cartucce con dardi). Gli agenti stavano monitorando gli spostamenti del giovane, incensurato e disoccupato da marzo, che era solito raggiungere Rimini, almeno una volta a settimana. Prima del blitz il 23enne era tornato proprio dall’Emilia Romagna dove probabilmente aveva fatto rifornimento di droga da spacciare per la festa di Calodanno. I poliziotti hanno trovato nello scantinato, di proprietà della nonna e sistemato alla meglio per adibirlo a casa (non sarebbe accatastato come unità operativa) 350 grammi di anfetamine e 105 grammi di cocaina. In casa c’erano anche 12.590 euro in contanti con banconote di vario taglio e considerati i proventi di uno spaccio che andava avanti forse da mesi. In un cassetto gli agenti hanno trovato cinque taser e una pistola scacciacani completa di cartucce a salve. Per il 23enne è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e per detenzione abusiva di armi. I poliziotti lo hanno portato in carcere a Montacuto su disposizione della pm Valeria Cigliola. Il gip Carlo Masini martedì ha convalidato l’arresto disponendo il carcere per il giovane che sarebbe stato poco collaborativo e rischia di inquinare le indagini. Il 23enne è assistito legalmente dagli avvocati Antonio Gagliardi e Filippo Caporalini. Durante la convalida il giovane ha ammesso lo spaccio, intrapreso dopo la perdita di lavoro a marzo, ma non la proprietà dei taser che li avrebbe lasciati a casa sua un amico. Lui glieli avrebbe solo custoditi in attesa che la persona indicata venisse a riprenderli. La polizia ha sequestrato tutta la droga, i taser di cui sarà approfondita la provenienza e anche a quale utilizzo erano destinati, due cellulari in suo utilizzo e un computer che verrà analizzato. La pistola scacciacani non è stata oggetto di sequestro. Il controllo al 23enne, una persona insospettabile, rientra in una indagine antidroga ad ampio raggio e mirata a stroncare lo spaccio sotto le feste.